Rome, Milaan of... misschien een terugkeer naar België? Alexis Saelemaekers spreekt over toekomst en transfers

Alexis Saelemaekers is helemaal terug na enkele maanden blessureleed. De flankspeler wil de komende maanden héél véél voetballen. Maar waar ligt zijn toekomst op de lange termijn?

Alexis Saelemaekers heeft nog een contract tot medio 2026 bij AC Milan, maar het jeugdproduct van RSC Anderlecht speelt zijn thuiswedstrijden al twee seizoenen niet meer in San Siro. Zijn verhaal lijkt er dan ook geschreven.

Vorig seizoen werd hij uitgeleen aan Bologna FC 1909, terwijl hij tijdens deze voetbaljaargang de kleuren van AS Roma verdedigt. De Romeinen huren Saelemaekers eveneens van Milan én hebben een aankoopoptie in de overeenkomst zitten.

Saelemaekers kan ook eindelijk echt aan zijn Romeins avontuur beginnen. De twaalfvoudig Rode Duivel lag drie maanden in de lappenmand met een enkelblessure, maar heeft zijn basisplaats opnieuw te pakken.

"Ik vind het enorm leuk dat ik opnieuw kan voetballen", klinkt het bij Saelemaekers in CalcioMercato. "Tijdens mijn blessure was het heel duidelijk dat ik bij Roma in een hechte familie ben beland. Ik wil de club helpen.

Waar ligt de toekomst van Alexis Saelemaekers?

Saelemaekers weet echter niet hoe zijn toekomst op lange termijn eruit ziet. "Ik vind die toekomst op dit moment ook niet belangrijk. Ik heb het ook niet allemaal in eigen handen. Ook Roma en Milan hebben er iets over te zeggen."