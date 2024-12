SK Beveren-coach Marink Reedijk heeft bijzonder mooie woorden voor de fans en komt al met waarschuwing richting Lierse

SK Beveren neemt het dit weekend op tegen Lierse. Beide ploegen strijden dit seizoen om een plaats in de top 6, een interessant duel dus. Beveren-coach Marink Reedijk is op zijn hoede, maar waarschuwt de tegenstander toch al even.

SK Beveren ging afgelopen weekend de boot in tegen leider Zulte Waregem, het werd 4-0. Coach Marink Reedijk wil de fans dit weekend een laatste thuisoverwinning van het jaar kunnen bezorgen.

"Het wordt de laatste keer voor de winterstop dat we ons aan de fans kunnen tonen", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Elke thuismatch is fijn."

"We voelen echt het thuisvoordeel. Daardoor halen we gewoon ook beter resultaten. Ze sleuren er ons op moeilijke momenten gewoon door. Dat is niet toevallig", heeft hij nog erg mooie woorden voor de supporters.

Reedijk is op zijn hoede voor de tegenstander. "Ik vind hen geen slechte ploeg. Ze hebben een heel herkenbare manier van spelen en hebben bepaalde wapens in de ploeg die ze goed gebruiken."

Maar hij waarschuwt Lierse toch ook al even. "Als we dat goed kunnen opvangen, kunnen we het verschil maken. Ik acht ons in staat om hen pijn te doen. Ook al hebben ze kwaliteiten en hebben ze het al veel ploegen moeilijk gemaakt. Het wordt een mooie affiche."