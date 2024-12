Nog zorgen voor Ivan Leko: Standard moet verdediger maar liefst 16 weken missen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ivan Leko heeft dit seizoen al heel wat spelers zien uitvallen. Nu krijgt Standard nog een flinke domper te verwerken: Alexandro Calut staat 16 weken aan de kant.

Standard heeft het niet makkelijk dit seizoen met zijn kern. Een aantal spelers vielen al geblesseerd uit, voornamelijk in de verdediging.

Door de blessure van Alexandro Calut wordt het er ook niet gemakkelijker op. Hij moest afgelopen weekend na een klein halfuur spelen van het veld gedragen worden tegen OH Leuven.

Verder onderzoek zorgde voor meer duidelijkheid, maar jammer genoeg wel geen goed nieuws. Calut liep een volledige scheur op van de proximale pees van de linker biceps femoris (hamstrings).

Dat liet Standard weten via zijn officiële kanalen. Hij wordt vrijdag al geopereerd. Zijn onbeschikbaarheid wordt geschat op 16 weken.

Dit seizoen kwam Calut al tien keer in actie bij de Rouches. Twee keer in de beker en acht keer in de competitie.