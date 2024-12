Genk-topspits Tolu verrast met wie de beste speler van Genk is en ziet drie andere spitsen die met hem wedijveren

Tolu Arokodare beleeft een topseizoen bij KRC Genk. Met tien doelpunten en vier assists in zeventien wedstrijden heeft de Nigeriaanse spits een groot aandeel in de leidersplaats van de Limburgers.

Toch wil hij zichzelf niet als de sterspeler van het team zien. “Neen", zegt hij resoluut, wanneer hem gevraagd wordt of hij de belangrijkste speler van Genk is. “Patrik Hrosovsky, bijvoorbeeld.Maar echt, niem and is belangrijker dan de ander", zegt hij in HBvL.

"Mijn goals komen er dankzij de voorzetten en passes van mijn teamgenoten. Zelfs de invallers maken het verschil. Kijk naar Oh, die tegen Mechelen van de bank kwam en twee keer scoorde.”

Twijfels

De spits verklaart zijn sterke vorm door vertrouwen en hard werken. “Ik scoorde wel aan het begin van het seizoen, maar het ging moeizamer. De fans hadden ook hun twijfels na onze mindere start. Het was belangrijk om in onszelf te blijven geloven. Stap voor stap zijn we als ploeg sterker geworden, en datzelfde geldt voor mij.”

Zijn trainer, Thorsten Fink, noemde hem na de match tegen Beerschot de beste spits van België. Arokodare waardeert het compliment, maar blijft bescheiden. “Het is goed voor je vertrouwen als een coach zoiets zegt, maar ik wil ook de andere spitsen in de competitie respecteren. Dolberg speelt fantastisch, Denkey raakt weer in vorm, en Bertaccini doet het ook geweldig.”

Voor 2025 heeft Arokodare een duidelijke wens: blijven groeien. “Ik wil nog beter worden en mijn team blijven helpen. Mensen twijfelden in het begin aan mij, en dat kwam hard aan, want ik werk elke dag keihard. Nu voel ik dat mijn werk wordt beloond, en dat geeft een fantastisch gevoel.”