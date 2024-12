Opmerkelijke uitspraak van Hein Vanhaezebrouck als hij moet kiezen tussen Brandon Mechele of Matte Smets

Hein Vanhaezebrouck werd door Het Nieuwsblad gevraagd om zijn ideale elf samen te stellen uit spelers van Club Brugge en Genk, de twee tenoren die zondag in Jan Breydel elkaar in de ogen kijken. Daarbij maakt hij toch een opvallende uitspraak als het gaat over de centrale verdediging.

Daar moet hij immers kiezen tussen Brandon Mechele en Matte Smets, een ervaren man die alles al heeft gewonnen en een talent dat net komt piepen. “Chapeau voor Mechele, de Olivier Deschacht van Club Brugge", begint hij met een lofrede voor de verdediger van blauw-zwart.

Al heeft hij ook minpunten opgemerkt en toen hij nog coach was maakte hij daar ook gebruik van. "Er is al vaak aan hem getwijfeld, er worden steeds nieuwe verdedigers gekocht, maar hij blijft toch elk jaar belangrijk."

"Hij doet het absoluut goed, maar er zijn altijd wel momentjes dat hij toch een steek laat vallen. Zoals op Mechelen, waar hij ontzette in de voeten van Raman. Speelden wij met Gent tegen Club, dan viseerden we Mechele, om hem aan de bal te laten. Hij was de favoriete verdediger van Tissoudali, omdat hij die wel dol kon draaien."

En dus zou hij Smets kiezen. "Hier kies ik toch voor de jeugd: Matte Smets is nieuw, maar nu al de patron achterin bij Genk. Hij stuurt iedereen aan, schuift makkelijk in, is niet bang om man op man te spelen - zelfs met slechts 2 in plaats van 3 centrale verdedigers, zoals bij STVV - en blijft dan toch overeind."

Hij benadrukt dan ook het belang van de jonge Rode Duivel. "Zonder Smets zou Genk niet op kop staan. En hij is goed aan de bal, trapt de beste diagonalen van de vier centrale verdedigers die we hier bespreken."