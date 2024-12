Pro League heeft een wel héél opvallend plan: meer fans met migratieachtergrond, de LGBTQIA-gemeenschap,...

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het Belgische voetbal trekt steeds meer fans naar de stadions, met afgelopen seizoen een record van 3.250.920 toeschouwers. Toch is het publiek niet erg divers. Vooral supporters met een migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd, en daar wil de Pro League iets aan doen.

Het initiatief 'Project Bridge - Fans of Tomorrow' moet helpen om nieuwe groepen supporters aan te trekken. Volgens CEO Lorin Parys is voetbal een unieke plek waar mensen uit verschillende achtergronden samenkomen.

De Pro League ontwikkelt daarom programma’s om groepen zoals mensen met een fysieke beperking, de LGBTQIA-gemeenschap en supporters met een migratieachtergrond aan te trekken. Elke club maakt op basis van onderzoek een actieplan op maat om nieuwe toeschouwers te verwelkomen.

De Pro League ziet een kans om de diversiteit die al zichtbaar is op de jeugdvelden ook door te trekken naar de tribunes. Parys benadrukt dat clubs een motor van maatschappelijke integratie zijn, maar dat dit nog niet volledig zichtbaar is bij het stadionpubliek. “Dit is niet alleen een maatschappelijke uitdaging, maar ook een commerciële opportuniteit om de band met de samenleving te versterken en nieuwe inkomsten te genereren", aldus Parys bij Sporza.

Om dit te realiseren, heeft de Pro League samen met WhyFive een grootschalig onderzoek uitgevoerd. Door interviews met clubs en fans uit diverse gemeenschappen werden obstakels en kansen in kaart gebracht. De resultaten moeten clubs helpen begrijpen waarom sommige groepen minder snel naar het stadion komen.

Op basis van die inzichten werken de clubs aan actieplannen gericht op vier pijlers: fans moeten zich gewenst, veilig, geaccepteerd en erkend voelen. Concreet zetten clubs in op contact met gemeenschappen via spelers en supporters, en verbeteren ze de gastvrijheid in de stadions met beter onthaal, signalisatie en extra infopunten.

Fans zelf spelen ook een belangrijke rol in het project. Supportersverenigingen worden aangemoedigd om scholen, sportclubs en verenigingen te bezoeken en mensen warm te maken voor het voetbal. Zo hoopt de Pro League nieuwe supporters te winnen en het Belgische voetbal toegankelijker en inclusiever te maken.