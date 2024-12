🎥 Opvallend: Jonge Belg speelt belangrijke rol in emotioneel afscheid van Spaans voetbalicoon

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sevilla nam zaterdagavond op een emotionele manier afscheid van hun clubicoon en publiekslieveling, Jesus Navas. De 39-jarige Navas werd na 70 minuten vervangen door de jonge Belg Stanis Idumbo.

De 56-voudige Spaanse international heeft met de club talloze prijzen gewonnen, waaronder twee Europa League-titels, twee Spaanse bekers en een Europese Supercup. Hij heeft 39 doelpunten gescoord en 119 assists gegeven in meer dan 700 wedstrijden voor de Andalusische club.

Voor de aftrap van de wedstrijd tegen Celta Vigo werd Navas op een bijzondere manier geëerd. Beide teams stonden in een erehaag, en alle prijzen die Navas had gewonnen met Sevilla stonden uitgestald op het veld.

Toen Navas na 70 minuten werd gewisseld, gebeurde er iets bijzonders. De fans gaven hem een staande ovatie. Navas gaf een kus aan het gras en liep naar de supporters, die zijn naam scandeerden.

Na de wedstrijd sprak Navas over het speciale moment. “Dit afscheid was perfect. Ik ben zo dankbaar voor alles wat Sevilla me heeft gegeven.

Sevilla won uiteindelijk de wedstrijd nog met 1-0. Dit gebeurde met een doelpunt van Manu Bueno.