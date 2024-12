🎥 STRAF!: Kat Kerkhofs overtuigt voormalige Rode Duivel voor wel erg bijzondere ervaring

In de nieuwe voetbalcompetitie Masters of Madness van Dries Mertens en Jan Vertonghen hebben Kat Kerkhofs en Bockie De Repper de leiding over het team FC Paniekaanval. In een kort filmpje mocht het duo een wel heel speciale versterking verwelkomen voor hun team.

Kat Kerkhofs is al jaren de echtgenote van Dries Mertens, maar nu gaat ze zelf aan de slag als trainer. "Onze beste aanval is de paniekaanval", liet het duo al weten. Het team FC Paniekaanval krijgt versterking van niemand minder dan Guillaume Gillet. Gillet keert uit pensioen terug en wordt speler van het team van Kat Kerkhofs en Bockie De Repper. De voormalige Rode Duivel en oud-Anderlecht-speler liet in een video weten dat hij FC Paniekaanval verkoos boven het Blue Thunder-team van Wesley Sonck. Gillet zelf was jarenlang een vaste waarde bij de Rode Duivels en Anderlecht. Na zijn actieve carrière ging hij aan de slag als assistent-trainer en later als hoofdcoach van de RSCA Futures. Masters of Madness is een nieuwe, dynamische voetbalcompetitie met ongewone regels die het spel sneller en spannender maken. Acht teams van elk elf spelers (M/V/X) strijden tijdens de Kerstvakantie om de titel in de Waagnatie in Antwerpen. Vanaf 3 februari is het volledige programma ook te volgen op Play4, GoPlay en YouTube.