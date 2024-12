De contouren van hoe de reguliere competitie zal eindigen zijn steeds duidelijker: "Zij zijn al zeker van play-off 1" en "Zij zijn kansloos"

De titelstrijd in de Jupiler Pro League lijkt zich steeds scherper af te tekenen. "De zes grootste ploegen bezetten momenteel ook de top zes", merkt Hans Vandeweghe, senior writer bij De Morgen, op.

Genk, Club Brugge en Anderlecht zijn volgens hem al zeker van Play-Off 1. Voor Gent, Antwerp en Union blijft het spannend, aangezien KV Mechelen en Standard hen nog kunnen bedreigen. "Gent en Union spelen bovendien Europees, wat een tweesnijdend zwaard is: extra inkomsten, maar het eist een zware fysieke tol van de spelers."

De wintermercato wordt cruciaal voor veel ploegen, vooral in de top zes. “Antwerp, Gent en Union zullen zich wellicht versterken om hun plaats veilig te stellen", verwacht Vandeweghe in De Morgen.

Toch ziet hij een ander transferklimaat ontstaan. “Het arrest-Diarra zet een rem op de transferbedragen. Meerwaarde creëren op een speler zal moeilijker zijn, en dat voelt België, dat de afgelopen tien jaar het zesde verkopende voetballand was.”

Hij voorspelt dat de wintermercato meer beweging zal brengen, gedreven door de spelers zelf. “Als een speler weg wil, zal hij sneller vertrekken. De schadevergoeding die een club krijgt, zal vaak niet het bedrag zijn dat ze voor ogen hadden. Dit creëert een dynamiek waarin de clubs minder controle hebben over transfers.”

Ook onderaan de ranglijst zijn de vooruitzichten duidelijk. “Beerschot is kansloos, dat staat al het hele seizoen vast", stelt Vandeweghe resoluut. Voor Kortrijk en Cercle Brugge is de situatie ook nijpend. “Beide ploegen staan onder druk en zijn serieus bedreigd.”

Het is opvallend dat de West-Vlaamse clubs, ooit sterk vertegenwoordigd in de hoogste klasse, nu moeite hebben om zich staande te houden. “Enkele jaren geleden speelden er nog vijf West-Vlaamse ploegen in 1A. Nu zijn alleen Cercle en Kortrijk over, en beiden zitten in de gevarenzone", merkt Vandeweghe op.