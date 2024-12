Er is een grote verandering gebeurd bij Anderlecht en dat kunnen de spelers enkel maar bevestigen

Zou Anderlecht een match als donderdag of zondag een maand of twee geleden over de streep hebben getrokken? Wij zijn geneigd om 'nee' te antwoorden. En de spelers gaven ons daar gelijk in.

Kasper Dolberg knikte toen we hem voorlegden dat de 'fighting spirit' wel een stuk hoger ligt dan begin dit seizoen of vorig seizoen. "Klopt! Het is soms niet mooi, maar het is belangrijk dat we die lelijke wedstrijden ook weten te winnen", aldus de topschutter. "Dit is heel goed voor het team.

Rechtsachter Thomas Foket was dan ook lovend over de teamgeest binnen de groep. “We zijn de wedstrijd slap begonnen. Daarna ging het beter, we stonden goed georganiseerd. We lieten de bal goed rondgaan", vertelde hij.

Foket benadrukte hoe fijn het is om op dit moment deel uit te maken van de ploeg. “Het is op dit moment heerlijk om in dit team te spelen. Er is een mooie solidariteit te zien binnen de groep.”

Ook coach David Hubert toonde zich tevreden met het optreden van zijn team, ondanks enkele aandachtspunten. “Ik ben erg tevreden over de inzet en mentaliteit die we vandaag hebben laten zien. Daarentegen waren we niet altijd goed in onze organisatie en pressing", gaf hij toe.

Volgens Hubert is het gebrek aan recuperatie de laatste tijd een mogelijke verklaring voor de tekortkomingen. “De laatste tijd hebben we heel weinig kunnen recupereren, dus dat is te begrijpen. Ik ben blij om te zien hoe de jongens voor elkaar vechten", zei de coach, die hen prompt twee dagen vrijaf gaf om te recupereren voor Genk.

“Voor de grote wedstrijd tegen Genk gaan we de batterijen opladen en genieten. Het is een maand geleden dat we voor het laatst pauze hadden", vertelde Hubert.