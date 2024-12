OFFICIEEL: Standard blijft niet bij de pakken zitten en verlengt contract van rasechte Luikenaar

Standard Luik heeft maandag aangekondigd dat het contract van Alexandro Calut is verlengd. Hij is nu verbonden aan de club tot 2026.

Standard blijft vertrouwen op zijn jeugd. De Rouches hebben maandag aangekondigd dat Alexandro Calut een nieuw contract heeft getekend. De 21-jarige Belgische linkervleugelverdediger heeft zijn contract bij De Rouches verlengd tot juni 2026. In de overeenkomst zit eveneens een optie voor twee extra seizoenen vervat.

Calut is een rasechte Luikenaar die in 2016 door Standard werd opgepikt bij RFC Liège. De flankverdediger doorliep de jeugdreeksen op Sclessin en debuteerde uiteindelijk via SL16FC bij de hoofdmacht van Standard.

?⚪ Van de jeugdopleiding naar het eerste team. Alexandro heeft een nieuw contract getekend → https://t.co/90cy5JEGqQ ✍#RSCL #COYR pic.twitter.com/cm7AFKJnZP — Standard de Liège (@Standard_RSCL) December 16, 2024

Calut werd vorig seizoen door de Luikenaars verhuurd aan OH Leuven. Een blessure strooide roet in het eten en zorgde ervoor dat het rood-witte jeugdproduct bijna een volledig seizoen in de lappenmand heeft gelegen.

Een héél duidelijk signaal

Calut is terug speelklaar en wil zich tonen in De Vurige Stede. Standard wil met de contractverlenging een duidelijk signaal geven. Niet alleen geloven De Rouches in Calut, maar de Luikse jeugdwerking moet de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen.