Dit is de grootste verandering bij Anderlecht onder David Hubert en ook de spelers voelen het allemaal: "Ongelooflijk"

Als de voorbije week ons iets geleerd heeft, is dat Anderlecht eigenlijk geleerd heeft wat Brian Riemer als het belangrijkste zag: strijdlust. Waarom lukt dat onder David Hubert dan wel? Omdat het niet het principe is waarvan ze uitgaan.

David Hubert staat nu al 19 wedstrijden aan het roer bij Anderlecht en heeft daarin... 11 doelpunten geïncasseerd. Veelal kwam dat omdat paars-wit dominant was. Denk maar aan de wedstrijden tegen Genk, Cercle, Westerlo en Kortrijk, waarin ze over de tegenstander heen walsten en geen goal incasseerden.

Teamgeest die zelden gezien is

Maar dan waren er ook de matchen tegen Beerschot, Slavia en STVV van vorige week. Daarin hadden de Brusselaars het wel bijzonder lastig, maar trokken ze de zege wel over de streep. En dat was puur op karakter. Het uitgangspunt is om met goed voetbal te winnen, maar als het moet smijten ze ook lijf en leden.

Waarom lukt dat nu dan wel? Binnen Anderlecht is te horen dat er een teamgeest heerst die zelden gezien is op de club. De groep hangt heel erg aan elkaar. Nu goed, dat was eerder ook al het geval, maar momenteel is er niemand die een valse noot zingt.

Dat heeft natuurlijk ook te maken met de resultaten sinds Hubert overnam, maar is ook te danken aan de aanpak van de trainer. Verschillende spelers bevestigden ons dat hij niemand uit de boot laat vallen en evenveel aandacht schenkt aan de bankzitters als aan de starters.

Ook dat is door de omstandigheden niet zo moeilijk. Paars-wit komt door al de blessures elke week slechts nipt aan 20 man om op het blad te zetten. Buiten Amando Lapage krijgt iedereen ook speeltijd. Dan is het al moeilijk om ontevreden jongens te vinden.

Niveau omhoog omdat iedereen die extra stap wil zetten

Vooral de ervaren jongens hebben plezier. Kasper Dolberg smult er bijvoorbeeld van. Hij heeft al veel meegemaakt en weet dat het soms ook eens 'lelijk' moet gebeuren. "Het is belangrijk dat je zo'n matchen wint", vertelde de Deen ons. "Die fighting spirit is ongelooflijk en daarmee kan je mooie dingen bereiken."

Iedereen zijn niveau gaat er door omhoog. Spelers als Zanka en Rits, die eerder dit seizoen bedolven werden onder de kritiek, zijn nu sterkhouders. Als ook de andere spelers die extra inspanning doen, word je sowieso meegetrokken. Rits ziet nu bijvoorbeeld dat ook de flanken hem komen helpen. Simic is een voortrekker als het erom gaat om te gaan knokken. N'Diaye ontpopt zich tot een smaakmaker...

Het bevalt de spelers dat David Hubert hen wil laten voetballen zoals ze willen en in ruil maken ze ook het truitje nat in de wedstrijden waarin dat niet lukt. Benieuwd wat het zondag tegen Genk gaat worden, want dit Anderlecht kan hen dus op twee manieren bestrijden...