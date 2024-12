Dit is het duurste elftal van de Jupiler Pro League: een reservekeeper en enkel spelers uit drie clubs

Transfermarkt.com heeft vorige week een update gemaakt van de transferwaardes in de Jupiler Pro League. Opmerkelijk - of gewoon logisch - daarbij is dat Club Brugge de debatten beheerst. Maar ook Anderlecht en Genk boeren goed. Wij maakten een elftal van de duurste spelers op hun positie.

Doel

Dit gaat waarschijnlijk de grootste verrassing zijn. Mike Penders van Genk is de duurste. Die zit nochtans op de bank, maar zijn transfer naar Chelsea heeft daar natuurlijk mee te maken. Hij is 5 miljoen euro waard.

Verdediging

De twee jongens op de flanken zullen dan weer minder een verrassing zijn. Maxim De Cuyper staat genoteerd op 12 miljoen. Hij werd Rode Duivel en is incontournable geworden bij blauw-zwart. Op de rechterkant staat dan Zakaria El Ouahdi met een marktwaarde van 10 miljoen.

Centraal ook een mengeling van Club Brugge en Genk: Matte Smets zag zijn waarde van begin januari tot nu van 4 miljoen naar 10 miljoen stijgen. Maar de duurste speler in de Belgische competitie is wel Joel Ordonez. En dat is eigenlijk nog straffer, want hij staat nu op 18 miljoen, terwijl dat een jaar geleden nog 2,5 miljoen was. Hij steekt al zijn ploegmaats bij Club de loef af.

Middenveld

Controlerend zijn het er weer twee van blauw-zwart: Ardon Jashari en Raphael Onyedika. Respectievelijk goed voor 11 en 16 miljoen. Voor hen staat dan weer de eerste Anderlecht-speler met Mario Stroeykens. De jongeling die in het begin van zijn carrière veel bekritiseerd werd, staat nu op 14 miljoen.

Flanken

Jep, voor de verrassing zijn het er weer twee van Club. Andreas Skov Olsen is wel de enige die zijn marktwaarde zag zakken van 20 miljoen in 2023 naar 16 miljoen nu.

Aan de andere kant is er Christos Tzolis en dat wordt ook straks een inkomstenpost voor Club, want hij staat nu al op 18 miljoen terwijl ze 6,5 miljoen voor hem betaalden.

Spits

Normaal gezien zouden we hier Kévin Denkey moeten zetten, want die is met zijn 14 miljoen de duurste, maar de Togolees heeft ook zijn laatste match voor Cercle gespeeld.

En dus wordt het Kasper Dolberg, met zijn 13 miljoen. De Deen gaat dat wel nog zien stijgen in de komende maanden. Anderlecht hoopt dat hij zijn prestaties kan doortrekken, want als hij zou vertrekken, zal dat voor een veelvoud zijn van waarvoor ze hem haalden.

Conclusie: er zitten maar liefst 6 spelers van Club Brugge in. Genk doet het ook goed met drie vertegenwoordigers en Anderlecht heeft er twee.