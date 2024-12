Is het een UFO? Vreemd lichtschijnsel boven stadion Anderlecht houdt buurt bezig: dit is de verklaring

Boven het stadion van Anderlecht is er de laatste tijd zelfs op niet-matchdagen een lichtschijnsel te zien. Dat is zelfs vanop de Brusselse Ring zichtbaar. Ook de buurtbewoners vroegen zich af wat er aan de hand was.

Het is niet zo dat Anderlecht ineens alle lichten laat branden, maar er wordt wel hard gewerkt in het stadion. De grasmat heeft immers heel veel zorg nodig om ietwat deftig de winter door te komen. De voorbije thuismatchen bleek het veld rampzalig erbij te liggen. Daar wordt nu aan gewerkt om een - tijdelijke - oplossing te vinden. En dus moeten de lampen die het gras sneller doen groeien overuren draaien. Maar daar komt ook een bijzonder effect als nevenwerking bij. Omdat het gras ook bedekt wordt met een soort folie om het te veel aan regen tegen te houden, ontstaat er zo op bepaalde dagen ook een natuurverschijnsel dat het licht boven het Lotto Park verklaart. De reflectie van de lampen wordt immers versterkt als er mist komt opzetten, waardoor het licht mijlenver te zien is. En het de indruk geeft dat de lichten van het Park branden. Anderlecht doet er alles aan om in de twee weken dat er niet op het veld gespeeld wordt, de mat zo goed mogelijk te krijgen en de wortels van het gras te versterken. De greenkeepers draaien overuren.