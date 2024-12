Union heeft zijn nieuwe goalgetter gevonden: "Het is alsof de ballen magnetisch zijn"

Union heeft indruk gemaakt tegen Westerlo afgelopen weekend. Franjo Ivanovic werd de Man van de Match, door een hattrick te scoren.

Union Saint-Gilloise lijkt plotseling van zijn aanvalsproblemen af te zijn. En dat is grotendeels te danken aan de uitstekende vorm van Franjo Ivanovic.

Nadat hij afgelopen donderdag al twee keer had gescoord tegen OGC Nice in de Europa League, scoorde de jonge Kroatische aanvaller vervolgens een hattrick tegen Westerlo in de 3-1 overwinning.

"Die hattrick bewijst dat vertrouwen essentieel is in onze positie", vertelde hij aan Sudinfo na de wedstrijd. "Bij het derde doelpunt probeerde ik een gewaagde beweging die ik een week of twee eerder waarschijnlijk niet had gedurfd, hoewel ik het doordeweeks regelmatig probeer - en met succes..."

"Ik heb al periodes gehad dat ik wekenlang niet scoorde. Maar ik weet waar ik goed in ben en dat de doelpunten altijd zullen komen", vervolgt hij. "Maar dat betekent niet dat ik gek ga doen. Als je zo zelfverzekerd bent als ik nu ben, is alles makkelijker. Je krijgt de indruk dat de ballen magnetisch zijn, dat je meer kansen krijgt."

"Dat was het geval bij mijn tweede doelpunt, toen de keeper de bal terug in mijn voeten duwde. Dat zijn de doelpunten waar een spits het meeste plezier aan beleeft", besluit Ivanovic.