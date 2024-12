Zes miljoen euro voor betaald, 8 wedstrijden en dan weg? Zomeraanwinst van Club Brugge zou België al kunnen verlaten

Club Brugge heeft een zeer geslaagde transferperiode gehad afgelopen zomer, met enkele mooie aanwinsten zoals Christos Tzolis en Gustaf Nilsson. Maar Zaïd Romero heeft moeite om zich aan te passen.

Club Brugge beleeft een uitstekend seizoen in de Jupiler Pro League en in Europa, en dat is deels te danken aan geslaagde transfers zoals Christos Tzolis en Gustaf Nilsson - evenals Ardon Jashari, die voordien al arriveerde. Maar één nieuwkomer heeft tot dusver moeite met aanpassen: het gaat dan om Zaid Romero (25 jaar).

De Argentijnse centrale verdediger is echter niet voor niets gekomen: Brugge heeft 6 miljoen euro betaald aan Estudiantes La Plata. Maar sinds zijn aankomst heeft Romero slechts 8 keer gespeeld in alle competities.

Hij bleef bovendien de hele Europese campagne op de bank en was slechts 4 keer basisspeler in de Jupiler Pro League. Wanneer het duo Mechele-Ordoñez beschikbaar is, heeft de Argentijn geen plaats in de basisopstelling.

Volgens de Braziliaanse journalist Diego Torbes van de Esportas Da Sorte, zou Gremio Porto Alegre wel eens kunnen proberen hiervan te profiteren deze winter. De regionale competitie begint eind januari, terwijl Gremio 14e is geëindigd in de nationale competitie die enkele weken geleden is afgelopen.

Romero wordt nog steeds gewaardeerd op 5 miljoen euro door Transfermarkt en heeft een contract bij blauw-zwart tot 2028. Er is geen indicatie dat Club hem deze winter al zou willen verkopen, maar een uitleenbeurt in afwachting van een onvermijdelijke transfer van Joel Ordoñez komende zomer zou logisch lijken.