De giant killer is terug: Frank Raes ziet Beerschot weer helemaal geloven in het behoud

Beerschot kende een moeilijke start in de Jupiler Pro League. Ondertussen lijkt de ploeg het juiste spoor gevonden te hebben.

De laatste nederlaag op het Kiel dateert al van 21 september, toen 0-3 tegen STVV. De week erop volgde de derby op de Bosuil, die uiteindelijk resulteerde in een 5-0-forfaitnederlaag.

Het verhaal leek helemaal geschreven voor Beerschot, maar ondertussen is de ploeg van trainer Dirk Kuyt in eigen huis al drie maanden ongeslagen. Met een zege tegen Anderlecht en gelijke spelen tegen Club Brugge, KAA Gent en Standard liepen de punten binnen.

“We vermoedden allemaal dat het over en uit was met Beerschot”, blikt Frank Raes in Het Nieuwsblad terug op de derby. “De ingesteldheid leek aanvankelijk naïef. Dirk Kuyt dacht – op z’n Nederlands – alleen maar aan aanvallen.”

Ondertussen heeft hij orde op zaken gesteld. “Daarom is hij me als coach echt meegevallen. Hij bracht orde in zijn organisatie. De achterhoede staat sedertdien op punt en de twee Saudi’s hebben zich dan weer opgeworpen als versterkingen.”

En zo is het geloof weer helemaal terug, precies als in de oude dagen. Beerschot is opnieuw een giant killer. “Dat gevoel is nu terug, al blijft de puntenoogst ondermaats om de play-downs te ontlopen. Hoe dan ook heeft het gekende, grappige cynisme plaats gemaakt voor herwonnen geloof.”