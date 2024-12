(Exclusief) Voormalige Rode Duivel kritisch voor Standard: "De fans verdienen veel meer"

Luigi Pieroni speelde nog bij Standard en KAA Gent. Nu blikte hij bij ons vooruit op het duel tussen zijn ex-clubs.

Op zondag zullen Standard en KAA Gent het tegen elkaar opnemen op Sclessin. Naar aanleiding van deze wedstrijd spraken we met een voormalige aanvaller die bij beide clubs heeft gespeeld, Luigi Pieroni. De voormalige Rode Duivel sprak eerst over zijn komst naar Gent in januari 2010.

"Voor KAA Gent was het mijn tweede terugkeer naar België. Ik wilde meer speeltijd en het project met Michel Preud'homme sprak me aan. Dit bracht me de Beker van België en de kans om de voorrondes van de Champions League te spelen, maar Michel vertrok aan het einde van het seizoen en ik deed hetzelfde. Het was ingewikkeld, want hij wilde mij. De club liet me weten dat ze niet meer op mij rekenden, en dat alleen Michel had aangedrongen om mij te laten tekenen."

Pieroni had zijn verhaal bij Standard graag anders afgerond

Zes maanden later was het dan Standard waar Pieroni zijn koffers neerzette. "Op 30-jarige leeftijd kwam ik terug naar de club waar ik werd opgeleid, Standard. Ik had het gevoel dat ik de cirkel rond had gemaakt. Mijn grootste spijt is dat ik mijn carrière daar niet heb kunnen afronden. Maar dingen gebeuren en je kunt niet terug in de tijd."

En sinds zijn professioneel pensioen in 2013, volgt Luigi Pieroni de Pro League niet meer zo intensief. "Vooral de resultaten met wat meer afstand. Ik kijk nog steeds naar de Clasico's, ook al hebben ze niet meer dezelfde charme." De Belgisch-Italiaanse voetballer is echter zeer bedroefd over de situatie van de club met stamnummer 16.

"Ik zeg niet dat je eraan went, maar de jaren gaan voorbij en lijken op elkaar. De tijd dat Standard veel jongeren liet doorbreken is voorbij. De laatsten die echt doorbraken waren Axel Witsel, Marouane Fellaini en een paar anderen. Ik ben vooral verdrietig voor de fans, die veel meer verdienen. Ze staan ​​echt achter de club en de stad, het is jammer om dat te zien. Als toeschouwer voel ik geen ziel meer in het team, geen van de Luikse waarden die vroeger werden gepromoot."

"De spelers zijn er, doen hun ding en vertrekken weer. Er is niet echt een clubman, behalve Bodart, die uit de jeugdopleiding komt. Zijn contract had intern afgehandeld moeten worden en had geen groot nieuws moeten zijn. Ik snap niet waarom hier zoveel ophef over was, terwijl hij vorig seizoen de meeste man of the match-titels had. De club moet respect hebben voor de lokale spelers," besloot Luigi Pieroni.

Hij zal misschien genieten van de pauze in het amateurvoetbal en dus van de korte rustperiode bij Ster-Francorchamps. Een club uit Luikse eerste provinciale waar hij de nieuwe aanvallerscoach is.