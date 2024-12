🎥 Nieuwe greenkeeper bij STVV? Iemand heeft precies het kunstgras afgereden op Stayen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Afgelopen weekend speelde RSC Anderlecht op bezoek bij STVV. Tijdens de match leek het precies alsof het kunstgras afgereden was.

Het kunstgras op Stayen leek afgelopen weekend precies gemaaid. Op de televisiebeelden, die je hieronder kan bekijken, staan er duidelijke strepen op het veld.

Maar kunstgras kan je uiteraard niet afrijden. Het Nieuwsblad deed bij de Kanaries navraag wat er precies met het veld gebeurd was.

“In werkelijkheid ging het over rubberkorrels die uitgestrooid worden over de mat om ervoor te zorgen dat de bal zich op het kunstgras hetzelfde gedraagt als op een gewone grasmat”, klinkt het.

De korrels zorgen er wel voor dat spelers snel zwart zien. De korrels geven immers hun kleur af als er iemand mee in aanraking komt.

Het leverde opvallende beelden op, maar het is in ieder geval niet zo dat een nieuwe greenkeeper in allerijl snel nog het kunstgras heeft afgereden.