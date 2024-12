Rode Duivels in vrije val: de marktwaarde van de Belgen in de Premier League daalt ferm

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Transfermarkt heeft deze week de marktwaarden van verschillende competities bijgewerkt. De Premier League is aan de beurt geweest, en we zien met name met een daling voor verschillende Belgische spelers.

We hebben al de nieuwe marktwaarde van de spelers in de Jupiler Pro League kunnen analyseren, waar het duo Ordoñez-Tzolis van Club Brugge nu bovenaan de lijst van de duurste spelers in België staat. Maar Transfermarkt actualiseert deze waarden voor elke Europese competitie, met de wintermercato die voor de deur staat.

In de Premier League is Bukayo Saka nu de duurste speler met een waarde van 150 miljoen euro, voorafgaand aan Phil Foden die gewaardeerd wordt op 140 miljoen euro. Deze verandering is te verklaren door de moeilijke periode van Manchester City. En aan Belgische zijde heeft deze moeilijke periode ook gevolgen.

Jérémy Doku, de duurste Belg in de Premier League, ziet zijn waarde inderdaad met 10 miljoen euro dalen, van 70 naar 60 miljoen euro. Hetzelfde geldt voor zijn teamgenoot Kevin De Bruyne, die van 45 naar 35 miljoen euro zakt en daardoor niet langer in de top 3 van duurste Belgen in Engeland staat.

De op een na duurste Belg in de Premier League is Amadou Onana, waarvan de waarde stabiel blijft: de middenvelder van Aston Villa wordt gewaardeerd op 55 miljoen euro. Youri Tielemans, zijn teamgenoot bij Villa, blijft ook stabiel op 30 miljoen euro.

De derde plaats voor de Belgische spelers wordt ingenomen door Roméo Lavia. De middenvelder van Chelsea, ondanks zijn terugkerende blessures, profiteert van zijn goede prestaties en het geweldige seizoen van de Blues om 5 miljoen euro in waarde te stijgen en gewaardeerd te worden op 40 miljoen euro.

Leandro Trossard werd aan het begin van het jaar geschat op 35 miljoen euro; nu is dat nog maar 30 miljoen euro. De winger van Arsenal heeft wat van zijn belang verloren en is onlangs 30 geworden.

De waarde van Timothy Castagne daalt slechts met 2 miljoen euro, van 17 naar 15 miljoen ondanks zijn slechte periode bij Fulham. Een even vreemde situatie geldt voor Orel Mangala, die gewaardeerd blijft op 20 miljoen euro ondanks zijn teleurstellende seizoen bij Everton.

De waarden van Matz Sels (7 miljoen euro) en Wout Faes (20 miljoen euro) blijven ook stabiel, wat ook verrassend kan zijn om verschillende redenen: Sels schittert bij Nottingham Forest, maar op 32-jarige leeftijd zal zijn waarde niet meer stijgen. Faes heeft het momenteel moeilijk, maar is pas recentelijk door Van Nistelrooy op de bank gezet. Als dit voor de rest van het seizoen blijft doorgaan, zal zijn prijs waarschijnlijk dalen.