Besnik Hasi wil versterking en is héél duidelijk: "Ik heb liever dat dat niet te veel gebeurt"

Besnik Hasi is niet tevreden met de kern die hij nu ter beschikking heeft, zeker gezien de belangrijke spelers die out zijn met een blessure. Hij vraagt dan ook om versterking in januari, maar ook daar heeft hij bepaalde eisen voor.

Hasi wil dat in januari de verdediging versterkt wordt. “We zullen wel goals maken, daar maak ik mij geen zorgen over. Wat mij grotere zorgen baart, is onze defensieve efficiëntie", zei Hasi.

De coach legde uit dat de werking van het team bestaat uit een focus van 70% op de aanval en 30% op de verdediging, maar benadrukte dat alles als een blok behandeld wordt. “Het kan op twee manieren defensief misgaan: als de tegenstander beter is of als je individuele fouten maakt. Die individuele fouten kunnen ook wel met kwaliteit te maken hebben. We kunnen niet altijd zeggen dat het aan de concentratie ligt.”

Hasi is duidelijk over het feit dat er versterking nodig is op bepaalde posities. “De club weet op welke posities we versterking nodig hebben, daar hoef je geen genie voor te zijn", zei hij. "Wat in de transferperiode in de zomer is misgelopen, proberen we recht te zetten in januari. Ik weet ook wel dat ik begin januari nog geen nieuwe spelers moet verwachten, al hoop ik er wel op. Ik weet dat Tim Matthys met een paar dossiers bezig is.”

“Bij momenten frustreert het wel dat er niet altijd voldoende slagkracht is om op de transfermarkt toe te slaan, maar ik heb liever dat de voorzitter de club op dezelfde manier blijft leiden en dat de club gezond is dan omgekeerd", zei Hasi. “Mechelen is trouwens lang niet de enige club die in die situatie zit. We moeten creatief zijn in onze zoektocht naar spelers.”

Hij gaf bovendien aan dat de club wellicht zou moeten overwegen om huurspelers te halen, hoewel hij dat liever niet heeft. “Het is misschien makkelijker om naar huurspelers te grijpen, maar ik heb ook liever dat dat niet te veel gebeurt, want met eigen spelers kan je beter een meerwaarde creëren voor de club.”