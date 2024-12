De verklaring voor de barslechte grasmat in het Lotto Park: zorgwekkend en opmerkelijk

De grasmat in het Lotto Park ligt er momenteel erbarmelijk bij. Voor de wedstrijd tegen Dender op 27 december proberen de greenkeepers optimaal gebruik te maken van de 19 dagen zonder thuiswedstrijd, maar een structurele verbetering lijkt op korte termijn lijkt onmogelijk.

De problemen met de grasmat zijn niet nieuw. Vorig seizoen werd het veld al aangetast door een bacterie, wat tot grote frustratie leidde bij coach Brian Riemer. Hoewel het veld zich tegen de play-offs enigszins herstelde, blijkt nu dat de oorzaak dieper zit, namelijk in het zand dat in het verleden op het terrein werd gestrooid.

Dit zand bevatte te veel zout, wat de groei van het gras bemoeilijkt, weet Het Nieuwsblad. Een volledige vervanging van de grasmat zou meer dan een miljoen euro kosten. Anderlecht koos eerder voor een goedkopere aanpak door alleen de toplaag te vernieuwen, maar dat blijkt onvoldoende.

De huidige situatie roept vragen op over wie verantwoordelijk is voor de problemen en hoe deze structureel opgelost kunnen worden. In het verleden legde Anderlecht tijdens de winterstop vaak nieuwe grasmatten aan die snel geïnstalleerd konden worden.

Onder het huidige bestuur wordt dit als een tijdelijke en dure oplossing gezien, vooral omdat de komende winterstop slechts 16 dagen duurt. Dit maakt het lastig om zo’n ingreep door te voeren.

Voorlopig houdt de directie alle opties open, maar een beslissing is nog niet genomen. Alleen als de situatie onhoudbaar wordt, zal Anderlecht mogelijk opnieuw een noodmaatregel overwegen, zoals het leggen van een nieuwe grasmat. Tot die tijd blijft het behelpen met oplapwerkzaamheden.