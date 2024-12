En toch weer Yves Vanderhaeghe! Waarom KV Kortrijk weeral bij hem uitkwam: "De reden is simpel"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Yves Vanderhaeghe wordt voor de derde keer hoofdtrainer van KV Kortrijk. Dat is opmerkelijk gezien de manier waarop hij de vorige twee keer vertrok bij de West-Vlaamse club. Maar waarom dan?

Yves Vanderhaeghe begon zijn carrière als hoofdtrainer bij KV Kortrijk in de zomer van 2014, toen hij Hein Vanhaezebrouck opvolgde. Hij had eerder zes jaar als assistent-trainer gewerkt bij de club en was goed bekend met de werking van de West-Vlamingen.

Na een succesvolle periode bij Kortrijk maakte Vanderhaeghe in mei 2015 een veelbesproken overstap naar KV Oostende. Marc Coucke kwam hem persoonlijk weghalen met een aanbieding die hij niet kon weigeren, maar dat viel niet in goede aarde bij de Kortrijkzanen, aan wie hij belooft had te blijven.

En later ging hij naar KAA Gent, waar hij Hein Vanhaezebrouck opnieuw opvolgde. Bij Gent kende hij aanvankelijk succes, maar na wisselvallige resultaten en een zware nederlaag tegen Racing Genk in oktober 2018, werd hij door het bestuur ontslagen.

Eerste keer Kortrijk kwaad, tweede keer Vanderhaeghe woedend

In november 2018 keerde Vanderhaeghe terug naar Kortrijk voor een tweede periode als hoofdtrainer. Hoewel hij in zijn eerste seizoen een 8e plaats behaalde, zakte de ploeg het jaar daarop naar een 11e plaats. Na tegenvallende prestaties en het vooruitzicht van een niet-verlengd contract, werd hij in januari 2021 ontslagen en dezelfde dag nog opgevolgd door Luka Elsner. En dat wrong hoor bij de voormalige verdedigende middenvelder.

Uiteraard zag Vanderhaeghe het zelf zitten om terug bij Kortrijk aan de slag te gaan, maar waarom kwam de club weeral bij hem uit? De reden is simpel. De 54-jarige coach staat er om bekend dat hij op korte termijn de mentaliteit binnen een ploeg kan veranderen. Het voetbal gaat er niet per se beter op worden, maar ze gaan wel de loopgraven inkruipen. En dat is wat KVK op dit moment nodig heeft: bloed, zweet en tranen.

Zijn eisen zijn hoog als het aankomt op fysieke parameters, zowel op training als op match. In de situatie waarin Kortrijk nu verkeert, zal het niet op kwaliteit moeten gebeuren, maar wel op inzet en karakter. En daar is Vanderhaeghe een kenner van.

Spelers zijn gewaarschuwd

Als speler bereikte hij daarmee de Belgische top. Toen zijn transfer naar Anderlecht bekend geraakte, geloofde niemand erin dat hij er zou slagen. Maar hij maakte er de meest succesvolle periode van de laatste 25 jaar mee. En stond er in de ploeg. Op karakter...

Bij het bestuur van Kortrijk zetten ze daar hun geld en toekomst op: dat Vanderhaeghe op korte termijn iets kan neerzetten. Een ploeg die voor elkaar door het vuur wil gaan en voor alles zijn kop legt. Een waarschuwing voor de spelers: wie niet mee wil in zijn verhaal gaat ernaast vallen. Een prestatie van 8 gelopen kilometers tijdens een match zal niet worden geaccepteerd.