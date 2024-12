Hubert legt zelf haarfijn uit welke accenten hij heeft gelegd bij RSC Anderlecht om paars-witte trein op snelheid te krijgen

RSC Anderlecht is onder David Hubert uitgegroeid tot één van de titelkandidaten. De Belgische recordkampioen vindt gemakkelijk de weg naar doel, terwijl de paars-witte defensie heel moeilijk te verschalken is. David Hubert legt uit welke accenten hij gelegd heeft.

RSC Anderlecht is op defensief vlak - Colin Coosemans moest zich dit seizoen nog maar dertien keer omdraaien - de beste van de klas. De Belgische recordkampioen slikt amper doelpunten.

Dat is opvallend te noemen. Brian Riemer was eerder de defensieve coach, terwijl David Hubert aanvallend en attractief voetbal op de mat wil leggen.

© photonews

"Maar we waren heel kwetsbaar in de omschakeling op het moment dat ik heb overgenomen", legt Hubert uit in Het Laatste Nieuws. "Dat is nu een pak beter. Met dank aan onze aanvallers."

Kasper Dolberg is vandaag de eerste verdediger van paars-wit. "En Coosemans is mijn eerste aanvaller. (glimlacht) Daarnaast staat onze restdefensie vandaag een pak beter."

Welke accenten heeft David Hubert gelegd bij RSC Anderlecht?

"We staan heel compact bij balverlies", besluit Hubert. "Daardoor zijn we moeilijk uit verband te spelen. De tegenstander krijgt die kans simpelweg niet."

Minstens even opvallend: Riemer liet één van de centrale middenvelder in de opbouw naar de flank zwerven. Bij balverlies lag centraal een boulevard open. Ook dat is aangepakt onder de nieuwe coach.