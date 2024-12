🎥 Wat een save! De schitterende redding van Maxime Delanghe op... de doelman van de Turken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cercle Brugge heeft donderdag gelijkgespeeld tegen Basaksehir in de Conference League (1-1). En dat hadden ze ook in grote mate aan hun doelman te danken!

Cercle Brugge had het moeilijk donderdag tegen Basaksehir. Ze stonden op achterstand, maar wisten gelijk te maken in de 82e minuut via Brunner.

Een gelijkspel dat hen in de top 8 van de eindstand van de eerste fase van de Conference League plaatst, waardoor ze zich direct kwalificeren voor de achtste finales.

Een geweldige prestatie, een duidelijk teken van de vooruitgang van het team bij hun terugkeer op het Europese toneel.

Cercle mag ook hun doelman, Maxime Delanghe, bedanken. Hij maakte een ongelooflijke redding aan het einde van de wedstrijd.

Bij een vrije trap voor de Turken was het... de doelman van Basaksehir die de bal met het hoofd nam. Delanghe redde de zijnen door het schot net voor de lijn te keren.