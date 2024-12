Een toptransfer voor Kasper Dolberg? Marc Degryse ziet het niet gebeuren: "Dat is niet voldoende"

Kasper Dolberg is dé man van het moment in de Jupiler Pro League. De Deen maakt zijn intrinsieke kwaliteiten eindelijk helemaal waar met goals aan de lopende band. Toch denkt Marc Degryse dat de buitenlandse topteams niet op hem zitten te wachten.

Dolberg zijn transferwaarde is dit seizoen enkel aan het stijgen. Elke keer hij scoort wordt hij wat duurder. Maar intussen is de Deen toch ook al 27 en is hij minder interessant voor de topploegen uit de Premier League.

"Die clubs zien ook dat Dolberg in het verleden het niet echt heeft laten zien bij Nice, Sevilla en Hoffenheim. Het bewijst dat hij vooral bij een dominante ploeg als Ajax — waar hij een indrukwekkend debuutseizoen kende — goed uit de verf komt. Bij een middenmoter in Engeland moet hij niet gaan voetballen", klinkt het bij HLN.

Hij neemt daarbij het voorbeeld van Joshua Zirkzee, die ook grote indruk maakte bij Anderlecht en na een tussenstap bij Bologna bij Manchester United uitkwam. "Zirkzee heeft na een superjaar bij Bologna een toptransfer versierd."

"Zo'n ploeg — in de subtop van Italië of Spanje — vind ik bij Dolberg passen. Ik denk namelijk dat één superseizoen in België niet voldoende is om de Premier League-clubs te verleiden tot het betalen van transfersommen van boven de 25 miljoen."

"Dolberg is een Deens international, maar door zijn leeftijd (27 jaar, red.) is hij ook niet meer de man die je zoals Igor Thiago over drie of vier jaar voor nog meer geld kunt doorverkopen. Als hij zich in de Europa League tegen een Sociedad of Frankfurt kan laten zien, beginnen zulke ploegen ook weer aan hem te denken."