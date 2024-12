Groot nieuws voor Rode Duivel na moeilijke momenten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Orel Mangala speelt bij Everton. De Rode Duivel heeft donderdag vernomen dat de trainingen van de club weer beginnen. Deze week stond de club (even) in het oog van de storm.

Everton stond onlangs in het middelpunt van het nieuws in Engeland. De club werd getroffen door verschillende sancties en boetes vanwege het niet naleven van bepaalde regels die gingen over rendabiliteit en duurzaamheid en werden opgelegd door de Premier League.

Bovendien was de club uit Liverpool betrokken bij een overnameprocedure. 777 Partners, de voormalige eigenaar van Standard, heeft zich uiteindelijk teruggetrokken.

Overnemer gevonden

Eagle Group, in handen van John Textor - eigenaar van onder andere Lyon en RWDM - was ook geïnteresseerd. Uiteindelijk is het de Friedkin Group die Everton heeft overgenomen.

De Engelse voetbalfederatie en de Britse financiële autoriteiten hebben donderdag de overname van de club door Roundhouse Capital Holdings Limited, een entiteit van de Friedkin Group, goedgekeurd.

De Friedkin Group bezit ook AS Roma en AS Cannes. Volgens de BBC bedraagt de transactie meer dan 400 miljoen pond, oftewel ongeveer 485 miljoen euro. En zo kunnen Orel Mangala en de rest van het team opgelucht ademhalen. De komende weken staan er belangrijke duels op het programma voor The Toffees.