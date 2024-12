"Heel straf gedaan": is dit nu al de wintertransfer van het jaar in de Jupiler Pro League?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent verraste vorige week met de komst van Leonardo Da Silva Lopes. Ook ex-ploegmaat Hannes Van der Bruggen kijkt op.

De 26-jarige middenvelder zag zijn contract eind vorig seizoen aflopen bij Cercle Brugge. Lopes zat zonder werk, maar werd nu opgepikt door KAA Gent.

Hij tekende een contract tot juni 2028 en zou nu wel al eens de toptransfer van deze wintermercato kunnen worden, zo laat ex-ploegmaat Hannes Van der Bruggen weten.

“Ik viel bijna van mijn stoel toen ik het nieuws hoorde”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Dit is een heel grote aanwinst. Ik stond de laatste jaren toch wel redelijk veel met hem op het veld en ken hem dan ook heel goed.”

“Volgens mij heeft hij bij elke Belgische ploeg zijn plaats als hij zich volledig kan focussen. In dat geval staat er gewoon geen maat op. Ik weet wel dat zijn ambitie eigenlijk was om naar een topcompetitie te trekken. Vorig seizoen stond hij ook open voor de MLS, maar uiteindelijk is dat om diverse redenen niet doorgegaan.”

Van der Bruggen haalt herinneringen op en weet dat Lopes vorig seizoen op de laatste speeldag Andreas Skov Olsen helemaal uit de match hield. Als hij de juiste focus vindt, is alles mogelijk met Lopes.

“Hij is natuurlijk geen Messi en heeft gebreken. Zo verliest hij soms wel eens de focus, maar met zijn snelheid kan hij dat dan meestal nog compenseren. Ik had dan ook totaal niet meer verwacht dat hij bij een andere Belgische club zou opduiken, maar dit is sowieso een gouden zaak voor Gent!”