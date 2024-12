JPL-club als reddende engel voor klagende verdediger Club Brugge? Waarom het wel/niet zal gebeuren

Er wordt soms al wel eens vergeten dat Dedryck Boyata nog een speler van Club Brugge is. De 'vergeten' verdediger deed een paar weken geleden zijn verhaal, ondertussen is er nog altijd geen oplossing gevonden.

Dedryck Boyata kwam in augustus 2022 over van Hertha BSC, maar hij had het moeilijk. Ondertussen heeft hij sinds februari al geen minuut meer gespeeld.

Zeer zwaar loon

"Kijk, normaal ben ik iemand die problemen liever voor mezelf hou. Ik heb het ook moeilijk om slecht te praten over Club - het is een instituut en ik respecteer alle werknemers en de fans", klonk het bij Sporza.

Soms train ik alleen, af en toe met Club NXT en geregeld krijg ik een programma dat ik thuis moet afwerken - weg van het trainingscentrum. Ik heb het vooral lastig met het feit dat ik van alles en iedereen geïsoleerd word."

Charleroi als reddende engel?

Ondertussen is er nog geen oplossing gevonden voor de centrale verdediger. In Footb'All Time opperden ze een mogelijke overstap naar Charleroi, omdat ze daar dringend nood hebben aan een ervaren verdediger die de competitie kent.

Al is er ook meteen een zware kanttekening: het loon van Boyata. Het gaat over drie miljoen euro per jaar, een bedrag dat Boyata niet zomaar zal lossen voor een andere ploeg - al is niet spelen misschien nog erger.