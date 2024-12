Oogsten wat in Larne gezaaid werd? Absolute horrorloting voor KAA Gent

De league phase van de Conference League is sinds donderdagavond afgelopen. KAA Gent kon een heel goede uitgangspositie verwerven, maar verloor erg verrassend bij het Noord-Ierse Larne en daardoor kreeg het plots een horrorloting voorgeschoteld.

Cercle Brugge plaatste zich na een 1-1-gelijkspel tegen Istanbul Basaksehir rechtstreeks voor de achtste finales als nummer acht in de competitie. Daardoor ontloopt het de tussenronde.

Horrorloting voor Gent

KAA Gent daarentegen eindigde teleurstellend op de 17de plek na een 1-0 nederlaag tegen het Noord-Ierse Larne, die nog geen enkel punt wisten te pakken in de eerste vijf wedstrijden.

De loting heeft Gent nu een hele zware domper gegeven, want het Spaanse Real Betis kwam uit de trommels voor de Buffalo's. Misschien wel de moeilijkst mogelijke loting voor Gent.

En daarna Chelsea?

De heenwedstrijd wordt op 13 februari in Gent gespeeld, met de terugwedstrijd op 20 februari. Als de Buffalo’s doorgaan, wacht hen in de 1/8ste finales Chelsea of Vitória Guimaraes - opnieuw een heel zware domper. Gent zit in het 'zilveren' deel van het bracket.

De loting voor de 1/8ste finales van de Conference League wordt op 21 februari gehouden. Dan weet ook Cercle Brugge waar het zich mag aan verwachten. De wedstrijden zelf staan gepland voor 6 en 13 maart.