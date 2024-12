Standard zoekt versterkingen ondanks beperkte middelen: twee prioriteiten in januari, vertrek van sterkhouder niet uitgesloten

Hoewel de middelen beperkt zijn, heeft het bestuur van Standard plannen om de selectie van Ivan Leko in januari te versterken. Twee posities staan daarbij bovenaan de lijst, terwijl een belangrijke basisspeler van de club de interesse heeft gewekt van andere teams.

Sinds het begin van het seizoen kampt Standard met een groot aantal blessures, wat de situatie in de verdediging bijzonder moeilijk maakt. Voor de aankomende wedstrijd tegen KAA Gent moet Ivan Leko zondag alweer een nieuwe centrale verdediging opstellen, nu Ibe Hautekiet geschorst is.

De situatie is voor de Kroatische coach bijna onhoudbaar, en hij wordt gedwongen om spelers buiten hun natuurlijke positie te gebruiken. Zo speelt Henry Lawrence, wiens contract onlangs werd verlengd, al enkele weken als centrale verdediger in plaats van op zijn gebruikelijke positie op de flank. Alexandro Calut en Souleyman Doumbia hebben af en toe dezelfde rol ingevuld, wanneer ze beschikbaar waren, en de terugkeer van Boli Bolingoli kan ook een oplossing bieden tegen Gent.

Op zoek naar een centrale verdediger

Standard is op zoek naar een centrale verdediger die de linkerkant van de drie-mans verdediging kan versterken. Het doel is een huurovereenkomst met een aankoopoptie af te ronden. Daarnaast wil de club, zoals eerder gemeld, ook het middenveld versterken met een creatieve speler.

De situatie rond Sotiris Alexandropoulos blijft onduidelijk, terwijl er steeds meer interesse is voor Isaac Price. Ondanks wisselende prestaties bij Standard is de Noord-Ierse international populair geworden bij verschillende clubs, waaronder Glasgow Rangers en een onbekend Championship-team.

Ook een creatieve middenvelder is meer dan welkom

Isaac Price, wiens contract in Sclessin loopt tot juni 2027, wordt geschat op een waarde van drie miljoen euro. Hoewel er geen concrete biedingen zijn, is het duidelijk dat zijn toekomst in Luik onzeker is, en Standard verwacht de 21-jarige middenvelder mogelijk in de zomer te verliezen. Dit heeft de club ertoe aangezet ook een creatieve middenvelder aan te trekken, bij voorkeur eentje die vrije trappen kan nemen, aangezien Price verantwoordelijk is voor deze taak.

Ondanks de beperkte middelen en de onzekere situatie rond de overname van de club, is Standard vastbesloten om de selectie van Ivan Leko in januari te versterken.