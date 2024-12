Felice Mazzu spreekt over grootste ontgoocheling uit zijn loopbaan: "En dat zal zo blijven tot het eind van mijn carrière"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV neemt het zaterdagnamiddag op tegen Charleroi. Voor Felice Mazzu een zeer speciale wedstrijd tegen de club waar hij acht jaar lang aan het roer stond.

Sint-Truiden trekt zaterdagnamiddag naar Charleroi. Ook voor Felice Mazzu wordt het een speciale dag. Hij maakt voor het eerst weer de verplaatsing naar zijn ex-club.

Afgelopen seizoen werd hij er ontslag, en dat ziet Mazzu nog steeds als de grootste ontgoocheling uit zijn carrière. "Dat vind ik nog steeds", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"En dat zal zo blijven tot het eind van mijn carrière. Omdat Charleroi mijn club is, de club die mij de kans gaf om mijn professionele trainersloopbaan uit te bouwen."

"En omdat het de club van mijn streek is en mijn vader op 500 meter van het stadion woont. Dat zijn allemaal zaken die meespelen in die ontgoocheling. Bij een andere club zou ik meer een buitenstaander zijn, niet in Charleroi. Daar heb ik mijn volledige adolescentie doorgemaakt", besluit hij.

Maar emoties zal hij toch wat aan de kant moeten zetten. STVV pakte de laatste weken 1 op 12 en heeft een overwinning meer dan nodig.