Glen De Boeck snoeihard voor JPL-doelman: "Die kan nog geen ei vasthouden, laat staan de bal"

Glen De Boeck werd afgelopen jaar begin december ontslagen bij KV Kortrijk. Na negen wedstrijden mocht hij zijn koffers pakken.

Bij KV Kortrijk loopt het momenteel niet. De Kerels staan op een gedeelde voorlaatste plaats in het klassement, terwijl Freyr Alexandersson onlangs ontslagen werd.

Yves Vanderhaeghe werd al snel voorgesteld als nieuwe coach en hij zal snel zijn debuut maken tegen Beerschot. Glen De Boeck ziet het allemaal gebeuren en weet dat de spelers niet blij zijn.

"Ik heb nog altijd contact met spelers van Kortrijk. Die lopen vandaag ongelukkig rond. Bij mij liepen die niet ongelukkig rond. Waarom? Die wisten dat ik er voor hen was", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Wie is de beste keeper van Kortrijk? Dat is toch Tom Vandenberghe? Die heeft de club vorig jaar in eerste klasse gehouden. Hij werd weggestuurd. Hij mocht zelfs niet op de ploegfoto voor het seizoen. Die trainer haalde een landgenoot. Die kan nog geen ei vasthouden, laat staan een bal", is hij snoeihard voor doelman Patrik Gunnarsson.

"Ze hebben de sleutels aan die trainer gegeven. Physical coach Pieter Jacobs is een hele goeie. Daar werd een IJslander boven gezet. Jacobs mocht bijna niets meer doen. Hetzelfde met het hoofd van de medische staf, dat is ook een IJslander. Wat moet je daar nu allemaal mee?", besluit De Boeck.