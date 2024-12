Koopje op komst voor Standard? Voor amper een miljoen euro kunnen ze spits wegkapen bij concurrent

Standard heeft niet al te veel geld op overschot en dus is de vraag wat ze aanstaande winter én komende zomer allemaal gaan doen op de arbeidsmarkt. Zo is er de vraag wat ze gaan doen met Dennis Eckert Ayensa? Die wordt momenteel gehuurd van Union SG, maar moet daar vertrekken.

"Ten eerste wil ik laten zien dat ik niet 100% gelukkig ben. Ik speel goed, ik help het team, maar ik wil beslissender zijn. Ik weet dat ik het vermogen heb om elke week te scoren, het is aan mij om daar moeite voor te doen." "Het is nu niet het moment om na te denken over wat er daarna gaat gebeuren. Ik zou hier graag na dit seizoen willen zijn, maar de clubs moeten tot overeenstemming komen en bovenal moet ik mezelf laten zien zodat mensen een keuze willen maken", aldus Ayensa zelf in gesprek met La Libre Belgique.De aankoopoptie in het huurcontract van Denis Ayensa Eckert bedraagt amper een miljoen euro. Bij Union SG mag/moet de aanvaller sowieso volgende zomer vertrekken, dus kunnen de Rouches mogelijk een goede zaak doen.Ayensa heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 2,5 miljoen euro. Een echt koopje dus voor de Rouches als ze dat zouden overwegen.