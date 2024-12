Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck heeft duidelijke boodschap voor bestuur van de club

Zulte Waregem speelde vrijdagavond op het van Club NXT. Essevee nam de drie punten mee naar huis na een 0-3 overwinning.

Zulte Waregem kan de winterstop ingaan met een goed gevoel. Essevee sluit het jaar 2024 af met een knappe 0-3 zege op Club NXT.

De club. verstevigt zijn positie als leider in de Challenger Pro League. Zulte Waregem staat voorlopig vijf punten voor op RAAL La Louvière, al nemen zij het zaterdag nog op tegen RWDM.

"Het is vooral belangrijk dat iedereen nu zijn loopprogramma goed opvolgt, zodat we begin volgend jaar meteen klaar zijn om die best wel zware januarimaand tot een goed einde te brengen", vertelde coach Sven Vandenbroeck volgens Het Nieuwsblad.

Hij liet zich ook uit over de wintermercato. Daarbij had hij een boodschap voor het bestuur. "Versterking? Offensief hoeft er niet meteen iets bij te komen. Op de rechterflank zou een doublure voor Nyssen wel welkom zijn, want daar zitten we niet zo dik.

"Maar voorts hoeft er niet veel te gebeuren. Laat de dynamiek in de kleedkamer maar zoveel als mogelijk intact", is hij duidelijk.