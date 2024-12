Arnar Vidarsson is ziedend over wat KAA Gent op de mat bracht in Larne

KAA Gent ging met de billen bloot bij het Noord-Ierse Larne. Er werd met 1-0 verloren, waardoor de top-8 in de Conference League verloren ging en er plots met Real Betis een zeer stevige tegenstander is gekomen. Niemand binnen de Buffalo-familie kon lachen met de prestatie van de spelers.

Ook Arnar Vidarsson was zeer ontevreden over wat hij allemaal zag gebeuren in Noord-Ierland. Hij liet er dan ook geen enkele twijfel over bestaan achteraf: hij was absoluut niet tevreden.

Beschamend

"Het zijn wedstrijden die je niet te vaak wil beleven in je carrière, waar je ergens beschaamd voor bent. We waren op alle posities beter bezet dan de tegenstander", was de IJslander zeer duidelijk tegen Sporza.

"Dan is er maar een conclusie: we hebben de tegenstander onderschat en waren er dus mentaal niet klaar voor. En dan breng je niet genoeg tempo, niet genoeg grinta, niet genoeg passie... Zo kan je van iedereen verliezen."

Real Betis? Over onszelf afgeroepen

En dus wél een tussenronde, en dan nog tegen Real Betis. Een zware dobber en extra belasting voor de spelers in februari. "Dat kan je niet accepteren. Als speler moet je genoeg eergevoel hebben om dit niet nog een keer te laten gebeuren."

"Nu ontmoeten we een van de grootste teams in de Conference League. Dat hebben we over onszelf afgeroepen." Op 13 februari spelen de Buffalo's thuis tegen de Spaanse topploeg, een week later trekken ze naar Sevilla.