"Te makkelijk": Johan Boskamp vindt het helemaal fout om één iemand bij Genk schuld te geven van Limburgse dip

Vanmiddag staan Genk en Anderlecht tegenover elkaar. Het belang van die partij is niet te onderschatten.

De topper van de negentiende speeldag in de Jupiler Pro League is ongetwijfeld het duel tussen KRC Genk en RSC Anderlecht. Johan Boskamp is echt benieuwd wat dit duel brengen zal."Genk is in een dipje beland en Anderlecht doet het steeds beter onder Hubert", vertelt hij aan Het Belang van Limburg. Dit kan dus wel eens een keerpunt worden in de competitie."De uitslag van deze wedstrijd zou wel eens een nieuwe fase kunnen inluiden. "Van de grote voorsprong die Genk in het begin van de competitie had uitgebouwd, blijft niets meer over. Jammer, maar het is niet de eerste keer dat dit hen overkomt."Ploegen als Club Brugge, Anderlecht en zelfs Union SG lijken helemaal op kruissnelheid te komen, terwijl Genk het wat laat afweten. Daar kun je gewoon niet rond.Eén iemand kreeg na de match tegen Club Brugge alle schuld. "Het is ook te makkelijk om alles in de schoenen van Tolu te schuiven. Oké, hij trapte die penalty tegen Club Brugge als een patatje, maar in de rest van de wedstrijd was er ook geen toevoer."Tolu heeft volgens Boskamp al een heel sterk seizoen achter de rug. "Hij kan ook moeilijk alles op z'n eentje doen. Iedereen die nu op hem loopt te zeiken, vergeet hoe belangrijk hij dit seizoen al is geweest voor Genk."