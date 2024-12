Héél opvallend verhaal: 'Saoedische topclubs probeerden enkele weken geleden Mbappé te overtuigen om... Real Madrid de rug toe te keren'

Kylian Mbappé heeft geen al te beste start gemaakt bij Real Madrid. De Fransman stond zelfs even in het oog van de storm. En daar hebben enkele Saoedische clubs proberen van profiteren.

Kylian Mbappé heeft zijn eerste seizoenshelft als speler van Real Madrid achter de rug. Het verdict: de Fransman toonde vlagen van zijn klasse, maar zijn prestaties waren over het algemeen niet goed genoeg.

Te weinig flitsen, gemiste strafschoppen, geen fysiek werk,... Er werden meerdere vraagtekens geplaatst over de slaagkansen van Mbappé bij De Koninklijke.

De Spaanse media weten dat enkele Saoedische clubs hiervan hebben proberen profiteren. Onder meer Al Hilal SFC en Al Ittihad Club worden genoemd.

De Saoedische topclubs probeerden via stromannen te informeren naar de moraal bij Mbappé. Is de Fransman gelukkig in Madrid? En vooral: is hij te overtuigen om alsnog naar het Midden-Oosten te verhuizen?

Denkt Kylian Mbappé aan een vertrek bij Real Madrid?

Voor Mbappé was het echter héél duidelijk dat een verhuis geen optie is. De Fransman heeft een contract tot medio 2029 in het Estadio Santiago Bernabeu. Zijn doel is duidelijk: slagen bij Real Madrid.