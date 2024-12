Kersverse echtgenote van Wesley Sonck klapt uit de biecht en zet de puntjes op de i over de financiën van het gezin

Wesley Sonck en Virginie Van Mol hebben afgelopen vrijdag hun liefde bezegeld met een huwelijk. Al wil de kersverse vrouw van de voormalige aanvaller toch nog iets verduidelijken.

"Er zijn een pak mensen die me hebben aangesproken over onze trouw", vakt Virginie Van Mol met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. "Blijkbaar heb ik op financieel vlak geen zorgen meer."

"Het voelt alsof ik voor het geld met Wesley ben getrouwd", is Van Mol niet opgezet met de opmerkingen. "Dat voelt voor mij héél vreemd aan."

Van Mol wil dan ook het één en ander duidelijk maken. "We hebben er bewust voor gekozen om te trouwen met scheiding van goederen. Dat was voor ons altijd de meest logische keuze."

"Wesley en ik zijn allebei zelfstandige ondernemers en we hebben samen geen kinderen", besluit Van Mol. "Dat mensen nu gaan denken dat Wesley zich op die manier wil beschermen? Misschien is het omgekeerd en wil ik mijn kapitaal veiligstellen."