David Hubert heeft bij Anderlecht zijn coachingstijl ontdekt: "Ik ben een mix van Ancelotti, Klopp en Guardiola"

Anderlecht-trainer David Hubert heeft een duidelijke visie op voetbal, gevormd door grote namen als Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp en Pep Guardiola.

Dat zegt hij niet met arrogantie, maar het is de manier waarop hij voetbal benadert. "Ik heb boeken van hen gelezen, wel eerder diagonaal, want er staat soms veel blabla in", lacht hij in HLN. "Maar er zitten altijd interessante inzichten in die je kan meenemen."

Volgens Hubert is het juist die variatie in aanpak die hem inspireert. "Klopp heeft het over 'our identity is intensity'. Dat herken je in al zijn trainingsvormen. Competitiviteit en counterpressing zijn cruciaal voor hem. Ancelotti daarentegen is meer de gevoelsmens, wat ook heel belangrijk is. En Guardiola staat voor structuur, automatiseren. Zijn aanpak is bijna PlayStationvoetbal."

Die verschillende elementen vormen samen de basis voor Huberts eigen filosofie. "Mijn visie is een samenvatting van die drie: de intensiteit van Klopp, de menselijke aanpak van Ancelotti en de structuur van Guardiola. Je zou kunnen zeggen dat ik een mix ben van hen", zegt hij met een knipoog. "Voilà, je hebt je titel."

Toch haalt Hubert ook veel uit zijn eigen ervaringen als speler. "De bal hebben vind ik essentieel, omdat dat controle geeft. Maar ik heb ook geleerd hoe je controle kan behouden zonder de bal. Dat draait om compact staan en in blok blijven. Als de tegenstander de bal heeft op een bepaalde plek, kan dat soms ook prima zijn."

Hubert wil bij Anderlecht een balans vinden tussen dominante balbezit-voetbal en compact verdedigend spel. "Voetbal draait om meer dan één stijl. Het gaat erom wat het beste werkt voor je spelers en situatie. Dat is wat ik wil combineren."