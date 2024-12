Na alle kritiek op Vincent Kompany: "Misschien moeten we stilaan durven toegeven dat hij te groot was voor Anderlecht"

Vincent Kompany staat momenteel op kop in de Bundesliga met Bayern München. Een jaar geleden had waarschijnlijk niemand dit kunnen denken, toen hij nog tegen de degradatie moest vechten met Burnley.

Vincent Kompany begon zijn trainerscarrière bij Anderlecht, waar hij zelfs een tijdje speler-coach was. In de zomer van 2022 trok hij naar Burnley in Engeland.

Daar stond hij uiteindelijk 96 wedstrijden lang aan het roer. De club was pas gedegradeerd naar de Championship na vorig seizoen, toen Kompany voor een nieuw avontuur koos. Hij ging aan de slag bij Bayern München.

Daar doet hij het voorlopig erg goed. Der Rekordmeister staat alleen op kop en leed nog maar één competitienederlaag dit seizoen. Toch werd Kompany bij zijn aanstelling serieus in vraag gesteld door velen.

Michael Verschueren, voormalige bestuurder van Anderlecht, heeft dat nooit begrepen. "Ik heb de kritiek in België op Vincent dat hij 'te academisch' of 'te tactisch' was nooit begrepen", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

"Het klopt dat Vincent een duidelijke mening heeft over hoe elke positie in het veld dient ingevuld. Als de bal daar is, moet die speler zo lopen, maar als de bal dáár is, moet diezelfde speler zo lopen. Ik wil geen namen noemen, maar ik heb andere trainers in mijn bureau gehad, in Anderlecht. Trainers die mij twee uur lang spraken over: 'Werken, passie, doorzetting.'"

"Vincent is een ander niveau. Hij leidt spelers op. Bij Bayern München merk je dat de kleedkamer daarmee geen problemen heeft. Als ik nu Christian (Jan-Christian Dreesen, CEO bij Bayern München) of Michael (Diederich, de CFO) hoor, dan zijn ze allebei vol lof over Vincent. Misschien moeten we stilaan durven toegeven dat Vincent Kompany te groot was voor Anderlecht", besluit hij.