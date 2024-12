Zeer opvallend: 'maar liefst vier JPL-clubs, waaronder drie degradatiekandidaten, strijden om dezelfde speler'

De wintermercato komt stilaan op gang. Maar liefst vier clubs uit onze competitie, waaronder drie clubs die tegen degradatie vechten, hebben hun oog laten vallen op dezelfde speler.

De eerste winterse aanwinsten zijn al aangekondigd in ons land. De geruchten doen nu volop de ronde waaronder eentje die best opvallend is.

Zo zouden maar liefst vier clubs uit onze competitie interesse tonen in dezelfde speler. De Zweedse krant Expressen schrijft dat het gaat om Frank Junior Adjei.

Junior Adjei is een 20-jarige die momenteel uitkomt voor Värnamo in Zweden. Hij zou op interesse kunnen rekenen van Beerschot, OH Leuven, KV Kortrijk en Charleroi.

De drie eerstgenoemde clubs zijn drie clubs die dit seizoen tegen de degradatie zullen vechten. Beerschot en Kortrijk zitten in de gevarenzone terwijl OHL op één plaats van de Relegation Play-offs staat.

Hoeveel Värnamo vraagt voor de Ghanees is niet geweten, maar Transfermarkt schat zijn waarde op 600.000 euro. Nog opmerkelijker is dat zijn positie niet echt vaststaat. Hij lijkt iedere wedstrijd op een andere plaats te staan op het veld. De ene keer als spits, de andere keer als centrale middenvelder of winger. Afgelopen seizoen was hij goed voor vier assists en scoorde hij geen enkele keer.