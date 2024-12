Iedereen beseft het bij Standard: de verplaatsing naar KV Mechelen wordt dé belangrijkste match van het seizoen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De uitwedstrijd van Standard in Mechelen, aanstaande donderdag, zou wel eens een van de belangrijkste van het seizoen kunnen zijn voor de Rouches.

In hun laatste wedstrijd van het kalenderjaar neemt Standard het op tegen KV Mechelen, een mogelijke rechtstreekse concurrent. In het AFAS Stadion staat er veel op het spel voor de ploeg van Ivan Leko.

De laatste weken liet Standard namelijk meerdere kansen liggen om dichter bij de top 6 te komen. Denk aan de nederlagen tegen Charleroi, OH Leuven, Beerschot en de gemiste kans tegen AA Gent, waarbij een doelpunt van Isaac Price na tussenkomst van de VAR werd afgekeurd.

Standard, dat sinds 23 november niet meer won (toen tegen Cercle), staat momenteel op de tiende plek met 24 punten, slechts vier punten achter nummer zes Union. Mechelen, zevende met 26 punten, bevindt zich tussen de twee.

Blik naar boven... en vooral weg van de onderste regionen

Terwijl Antwerp en Genk deze week tegen elkaar spelen, net als AA Gent en Union, en Westerlo een moeilijke uitwedstrijd bij Club Brugge heeft, ligt er voor Standard een uitgelezen kans om in Mechelen terrein goed te maken. Maar bij verlies zou de droom van de Champions' Play-offs wel eens definitief voorbij kunnen zijn.

De rekensom is simpel: bij winst klimt Standard over Mechelen heen en nadert het tot op één punt van de top 6. Verlies betekent echter een achterstand van zeven punten, waarmee de Champions' Play-offs zo goed als onhaalbaar worden. Zeker met een loodzwaar programma in de slotfase van de competitie, waarin Standard onder meer Genk, Club Brugge, Anderlecht, Union en Antwerp treft.

Deze laatste wedstrijd van het jaar zal bepalend zijn voor de ambities van Standard. Coach Ivan Leko benadrukte al vaker dat de maand december cruciaal is voor het vastleggen van de doelstellingen. Met een overwinning kan Standard nog steeds omhoog kijken en de play-downs op zeven punten afstand zetten. Maar bij een nederlaag dreigt een golf van twijfel neer te dalen over de oevers van de Maas.