Puzzelwerk met hopen voor levensbelangrijk kerstduel: "Zij moeten in de bovenste regionen staan"

Yves Vanderhaeghe moet straks puzzelen bij KV Kortrijk voor de wedstrijd tegen Charleroi. Naast een rist geblesseerden zag hij ook twee spelers vertrekken. Toch wil hij er volop staan tegen de Zebra's in een levensbelangrijk kerstduel.

De uitleenperiode van Roko Simic bij KV Kortrijk is beëindigd en ook Takuro Kaneko neemt definitief afscheid van KVK. De Japanse flankaanvaller heeft een akkoord bereikt met Urawa Red Diamonds en keert terug naar Japan.

Puzzelwerk

Voor het kerstduel zijn ook nog heel wat andere spelers onzeker. "We zullen op ons best moeten zijn om de drie punten thuis te houden. Het is dan ook jammer dat we enkele belangrijke pionnen missen met blessures."

"Nayel Mehssatou is vrij onzeker na Beerschot en ook Kadri is nog niet klaar om te spelen. Dan hebben we nog Ryan Alebiosu, die een breukje in de hand heeft en Brecht Dejaegere die niet 100 procent is. Ook Ferri trainde niet voluit mee met de groep. Het wordt dus toch hier en daar wat puzzelen", beseft Yves Vanderhaeghe in Gazet van Antwerpen.

Charleroi goed voetballende ploeg

De clash met Charleroi is nochtans belangrijk. Kortrijk heeft momenteel 18 punten op een veertiende stek, Charleroi staat achtste met amper zes punten meer. De accordeon in elkaar duwen of rekken lijkt de insteek van kerstvoetbal.

“We moeten ons er bewust van zijn dat Charleroi een goed voetballende ploeg is en eigenlijk een plekje in de hoogste regionen van de competitie verdient", aldus nog de coach.