Sir Alex Ferguson haalde zo hard uit dat Cristiano Ronaldo begon te wenen: "Wie denk je dat je bent?"

Cristiano Ronaldo werd in 2003 als achttienjarige door Sir Alex Ferguson naar Manchester United gehaald. Hoewel hij al snel een ster werd op Old Trafford, kende hij een hobbelige start.

Onder Ferguson groeide Ronaldo uit tot een wereldwijde voetbalicoon, met prijzen als de Ballon d’Or, meerdere Premier League-titels en een Champions League-overwinning. Maar die weg naar succes werd mede gevormd door de harde aanpak van de legendarische manager.

Rio Ferdinand onthulde in een interview een incident dat plaatsvond tijdens een trainingskamp in Portugal. Ronaldo, vastberaden om de hype rond zijn komst te rechtvaardigen, liet zich tijdens oefenwedstrijden te veel leiden door showboaten. Dit gedrag ging niet onopgemerkt voorbij aan Ferguson, die efficiëntie altijd belangrijker vond dan flair.

Tijdens een wedstrijd tegen Benfica haalde Ferguson keihard uit naar de jonge Ronaldo in de kleedkamer. In een interview met BBC Sport als onderdeel van een documentaire getiteld 'Sir Alex', die op 26 december door de Britse omroep zal worden uitgezonden, zei Ferdinand: "Wie denk je dat je bent? Je komt hier binnen en probeert iedereen te laten zien wie je denkt dat je bent. Je denkt dat je een superster bent." De woorden kwamen hard aan bij Ronaldo, die in tranen uitbarstte.

Voor de rest van het team maakte dit incident duidelijk hoe Ferguson met zijn spelers omging. "Hij gaf niets om reputaties", aldus Ferdinand. Ferguson eiste volledige inzet en discipline, ongeacht iemands talent of status.

De confrontatie in Portugal werd een belangrijk moment in Ronaldo's carrière. Het leerde hem de balans te vinden tussen zijn flair en effectiviteit. Dankzij Ferguson’s onverbiddelijke aanpak ontwikkelde Ronaldo zich tot een van de grootste voetballers aller tijden.