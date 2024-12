Wouter Vrancken blikt met vertrouwen vooruit op belangrijke clash tegen Union SG

KAA Gent pakte op Sclessin drie hele belangrijke en nuttige punten. Daardoor staan de Buffalo's met 30 punten knap vijfde. Donderdagavond komt Union SG, het nummer zes, op bezoek. Een belangrijk duel alweer.

"De werkethiek tijdens de weken? Daar konden we nooit over klagen. Maar een belangrijke overwinning zoals op Standard maakt iedereen net iets beter gezind. We moeten die lijn nu nog een match doortrekken", aldus Wouter Vrancken op zijn persconferentie.

Moeilijke wedstrijd

Tegen Union SG zal dat niet makkelijk worden: "Elke match in België is moeilijk, maar Union heeft een hele goede organisatie staan. Onze bekermatch daar was een van de betere, maar in de competitie hebben we wél een resultaat neergezet."

"Op basis van ons spel willen we thuis die match naar ons toetrekken. We zullen niet veel kansen krijgen tegen hun, maar het geloof moet er wel zijn. Het plan is elke week om intensiteit te tonen."

Vertrouwen en goed gevoel

"Union is een team dat zijn momenten pakt. Dat is zeker niet makkelijk en ze zijn de laatste weken en maanden zeker goed bezig. Ze zetten resultaten neer en hebben een heel goede ploeg, maar wij hebben op de uitschuiver in Noord-Ierland na ook een goede periode doorgemaakt."

"We halen zeker vertrouwen uit de match in de Croky Cup. Als we de goede momenten laten zien en we nemen die mee ... Dat kan een meerwaarde zijn, zeker met het vertrouwen en het goede gevoel van Standard."