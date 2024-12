30 miljoen euro op tafel voor Rode Duivel? "Hij valt erg tegen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het jaar zit er bijna op. Tijd voor een evaluatie van het seizoen tot dusver. Dat deden ze ook in Nederland.

In de Eredivisie staat PSV Eindhoven op kop. Dat zorgt meteen ook voor de nodige interesse in heel wat spelers. Onder hen ook onze landgenoot Johan Bakayoko.

Algemeen werd aangenomen dat de Rode Duivel vorige zomer al andere oorden zou opzoeken, maar dat zou nu volgende maand zeker het geval zijn.

Er wordt in de Britse pers gesproken van Newcastle als nieuwe werkgever. Zij bieden 30 miljoen euro op dit moment, maar de vraagprijs ligt rond de 50 miljoen euro.

Al beseffen ze in de lampenstad ook wel dat die prijs wel wat te veel is, zeker ook met wat onze landgenoot op dit moment laat zien. Rafael van der Vaart vindt Bakayoko de grootste tegenvaller bij de koploper in de Eredivisie.

Dat zei hij in Studio Voetbal. “Ik vind PSV indrukwekkend. Heel veel individuele kwaliteit en erg goed spel. Ik geniet het meest van Noa Lang, maar Ricardo Pepi heeft de grootste ontwikkeling doorgemaakt. Die is eigenlijk niet meer te houden.”

En dan is er de andere kant van de medaille. “Johan Bakayoko valt erg tegen. Het lijkt alsof de snelheid er een beetje af is, hij komt zijn mannetjes niet meer voorbij. De frisheid is er al een tijdje vanaf.”