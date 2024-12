Antwerp-speler verrast... door zichzelf: "Heb ik dat gezegd? Dat kan niet"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voetballers staan vaak de pers te woord. Zoveel zelfs dat ze op een bepaald moment ook niet altijd meer weten wat ze gezegd hebben in het verleden. Dat was duidelijk het geval bij Antwerp-speler Jaïro Riedewald.

Jaïro Riedewald besloot afgelopen zomer om naar Antwerp te trekken. The Great Old betaalde niets voor de middenvelder en nam hem gratis over van Crystal Palace.

Veel plezier heeft hij nog niet gehad aan zijn transfer. Hij speelde in totaal nog maar zes wedstrijden voor de Antwerpse club, dit omdat kampte met een blessure aan de hamstrings.

Nu is hij weer fit, afgelopen weekend stond hij nog 75 minuten op het veld tegen FCV Dender. Hij heeft in ieder geval zin om zich weer helemaal te tonen. "De allerbeste Riedewald zullen jullie pas zien als ik negentig minuten speel. Tegen Dender zag je wel al wat flitsen", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

De krant legde hem ook nog een uitspraak voor die hij op zijn 16e al deed. "Ik ben sociaal, attent, ad rem en snel afgeleid", zei hij toen. Maar daar weet hij duidelijk niets meer van.

"Heb ik dat gezegd? Dat kan niet. Je hebt dat slecht vertaald naar het Vlaams, denk ik", reageerde hij verrast. "Zo praat ik niet. Dure woorden, hé. Maar het zijn karakteristieken die nog wel van toepassing zijn op mij. Ook al ben ik gegroeid als mens en zijn er intussen veel dingen gebeurd", besluit Riedewald.