Frank Raes gunt Vincent Kompany zijn ultieme droom: "Dat is zijn grote doel"

Vincent Kompany maakte afgelopen zomer een absolute toptransfer. Momenteel is hij aan de slag bij Bayern München in de Bundesliga.

Vincent Kompany degradeerde na vorig seizoen dan wel met Burnley uit de Premier League naar de Championship, maar toch leverde dat onze landgenoot een totaal onverwachte nieuwe job op.

Het grote Bayern München kwam Kompany in Engeland wegplukken, al moeten we er eerlijkheidshalve wel aan toevoegen dat heel wat namen voor hem toen al de job in Duitsland geweigerd hadden.

“Hij was geen eerste keus, natuurlijk”, lacht Frank Raes in het sportjaaroverzicht van HUMO. Het loopt goed, maar niet top zoals iedereen van de ploeg wel verwacht. “Ondertussen ligt hij al uit de beker en slijpt Bild de messen.”

Toch moet Kompany volgens Raes niet vrezen voor zijn job op dit moment, al weet je natuurlijk nooit wat er gebeurt als het in de Champions League stevig fout zou lopen.

“We zullen zien aan het eind van het seizoen, maar ik ken niemand met zoveel zelfvertrouwen als Vincent Kompany: hij is niet uit evenwicht te brengen. Hij is koppig en houdt vast aan zijn visie, een beetje zoals Pep Guardiola.”

In München kan hij werken met spelers van een niveau dat hij bij Burnley helemaal niet had en dat maakt een groot verschil voor Kompany. “Ik gun het hem in ieder geval van harte. Zijn grote doel is volgens mij om ooit Manchester City te coachen.”