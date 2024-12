Opvallende uitspraak over landstitel van Club: "Ik ben van Brugge, maar..."

Club Brugge pakte vorig seizoen de landstitel. Dat was een enorm huzarenstukje van interimcoach Nicky Hayen.

Club Brugge leek na de reguliere competitie in een volledig verloren positie te zitten. Het bestuur van blauwzwart ging voor een trainerswissel door Ronny Deila te ontslaan.

Een oplossing ad interim klonk het, maar tot ieders verbazing werd Club Brugge onder Nicky Hayen alsnog kampioen. Al hielp de puntenhalvering ook wel een beetje.

Hayen haalde zijn toverstaf boven in de play-offs. “Zeg maar: de konijnenpoot van Hayen”, vertelt Frank Raes in het sportjaaroverzicht van HUMO. “Hij heeft het fantastisch gedaan, maar het zat ook wel mee.”

Al had het eigenlijk nooit mogen gebeuren. “Voor een goed begrip: ik ben absoluut voorstander van de halvering der punten. Als één van de weinigen, denk ik (lachje). Maar als Anthony Moris normaal keept in de play-offs, is Union kampioen. Dat had ik hun na al die jaren wel gegund.”

Ook ex-wielerbondscoach Sven Vanthourenhout verwachtte Union SG als kampioen. “Ze zijn er al drie keer dichtbij geweest. Met elk jaar een andere trainer en andere spelers, wat het alleen maar knapper maakt. Ik ben van Brugge, maar van mij mocht Union kampioen zijn geworden.”